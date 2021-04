Altra neve in arrivo su Alpi e Appennino fino a quote basse (Di lunedì 12 aprile 2021) Altra neve copiosa in arrivo su Alpi e Appennino, fino a quote basse. L’inverno non molla la presa. Nuova fase di maltempo si accompagnerà all’arrivo d’aria più fredda, con quota neve in calo Aprile non finisce di stupire e si appresta a mostrare di nuovo il suo volto invernale, dopo l’episodio gelido di qualche giorno Leggi su periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021)copiosa insu. L’inverno non molla la presa. Nuova fase di maltempo si accompagnerà all’d’aria più fredda, con quotain calo Aprile non finisce di stupire e si appresta a mostrare di nuovo il suo volto invernale, dopo l’episodio gelido di qualche giorno

Advertising

CorriereQ : Meteo. Altra NEVE COPIOSA in arrivo su Alpi e Appennino, fino a quote basse - zazoomblog : Meteo. Altra NEVE COPIOSA in arrivo su Alpi e Appennino fino a quote basse - #Meteo. #Altra #COPIOSA #arrivo - Multiplaystati2 : @It_Tre @gigiodonna1 Tu tifavi su youtube mentre io prendevo neve e pioggia e freddo al primo anello con i Commando… - chevitadimerdaa : domani ricomincio un'altra supplenza quindi ad uscire regolarmente presto di casa e ovviamente dalla settimana pros… - a_pollo72 : Mastica e sputa da una parte il miele mastica e sputa dall'altra la cera mastica e sputa prima che venga neve… -