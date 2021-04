Zambrotta: “Ibra lo conosco, non dice bugia all’allenatore” (Di domenica 11 aprile 2021) Come riportato su Twitter dall’account di Rai Sport, l’ex calciatore Gianluca Zambrotta ha rilasciato alcune dichiarazioni ad “A tutta Rete” su Rai 2: “ Su Juventus-Genoa “La Juve ha lottato anche in questa partita difficile e ha portato a casa l’obiettivo. La strada per la Champions è ancora lunga e difficile”. Su Ibra e la sua espulsione “Ibra l’ho avuto alla Juve e al Milan e so che difficilmente dice bugie all’allenatore. Penso ci sia stato un malinteso con l’arbitro Maresca”. #Zambrotta: “#Ibra l’ho avuto alla #Juve e al #Milan e so che difficilmente dice bugie all’allenatore. Penso ci sia stato un malinteso con l’arbitro.” #atuttarete #Ibrahimovic #Maresca pic.twitter.com/rwmcAnK8tr — RaiSport ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 aprile 2021) Come riportato su Twitter dall’account di Rai Sport, l’ex calciatore Gianlucaha rilasciato alcune dichiarazioni ad “A tutta Rete” su Rai 2: “ Su Juventus-Genoa “La Juve ha lottato anche in questa partita difficile e ha portato a casa l’obiettivo. La strada per la Champions è ancora lunga e difficile”. Sue la sua espulsione “l’ho avuto alla Juve e al Milan e so che difficilmentebugie. Penso ci sia stato un malinteso con l’arbitro Maresca”. #: “#l’ho avuto alla #Juve e al #Milan e so che difficilmentebugie. Penso ci sia stato un malinteso con l’arbitro.” #atuttarete #himovic #Maresca pic.twitter.com/rwmcAnK8tr — RaiSport ...

