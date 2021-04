Tutti vogliono viaggiare in prima | serie B alla voltata finale

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr – Lo chiamano, a ragione, il campionato degli italiani. Ai nastri di partenza dellaB, infatti, in nessuna rosa del campionato abbiamo trovato più stranieri che connazionali. Le più virtuose, in questo senso sono Pisa (28 su 30 elementi), Vicenza (28 su 32), Pordenone (26 su 29), e Cittadella (24 su 26). Inoltre è di gran lunga la competizione calcistica nazionale più imprevedibile. Se nella massima, le sorprese – almeno per quanto riguarda i gradini più alti del podio – si sono praticamente estinte e lo scudetto spesso si vince con qualche turno d’anticipo, in cadetteria abbiamo visto spesso matricole in testa e “squadroni” impantanati nella fangosa lotta per non retrocedere. Oltre all’ormai endogeno fattore imponderabilità, la noia è bandita grazieserrata lotta per i play-off che consente a sei squadre, ...