Turisti rapiti? Lo spot boomerang dell’ambasciatore cinese in Canada

(Di domenica 11 aprile 2021) Intervistato da Blacklock’s Reporter, l’ambasciatorea Ottawa, Cong Peiwu, ha invitato i canadesi a visitare la Repubblica popolare, promettendo che la “stragrande maggioranza” di loro non dovrebbe preoccuparsi di essere rapita dalla polizia e finire in manette. “La Cina non è uno stato di polizia”, ha detto “Se cammini per le strade cinesi, è abbastanza sicuro”. Parole sinistre che hanno riacceso le tensioni tra Ottawa e Pechino, tra cui i rapporti erano già tesi dopo la decisione del governo canadese di chiedere lo spostamento delle Olimpiadi 2022 dalla capitalee di adottare la definizione di “genocidio” per la repressione contro la minoranza uigura nello Xinjiang in base a quello che l’ambasciatore Cong ha definito il “cosiddetto pretesto dei diritti umani”. A ciò si somma il braccio di ferro giudiziario che coinvolge Meng Wanzhou, ...