Taranto | incatena nipote 25enne e tenta di darle fuoco | arrestato

(Di domenica 11 aprile 2021) Terrorizzava da circa un anno la sorella malata e i due figli di quest'ultima, che ospitava nel suo appartamento, in un comune della provincia di, e li sottoponeva a continue vessazioni. Spesso legava al letto la sorella eva la, che cercava di ribellarsi. In una circostanza ha anche cercato di darealla ragazza, ma la mamma e il fratello maggiore (affetto da disagi psichici) sono riusciti a frapporsi facendo perdere all'uomo l'accendino. Dopo la denuncia della ragazza e della sua educatrice, la polizia haun uomo di 49 anni, zio della giovane.

I poliziotti della Squadra Mobile di Taranto hanno ricostruito la storia di violenza e sopraffazioni e notificato allo 'zio orco' un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip.