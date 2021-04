Ruspe all'ex liceo da abbattere: salvata soltanto la storica targa grazie ai vecchi studenti (Di domenica 11 aprile 2021) CIVITANOVA - Da domani il liceo scientifico Leonardo da Vinci di Fontespina sarà solo ed esclusivamente un luogo dei ricordi. Anni che rimarranno indelebili nella memoria delle migliaia di studenti, ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 11 aprile 2021) CIVITANOVA - Da domani ilscientifico Leonardo da Vinci di Fontespina sarà solo ed esclusivamente un luogo dei ricordi. Anni che rimarranno indelebili nella memoria delle migliaia di, ...

Advertising

simcopter : RT @corrierebologna: Covid, in Romagna ruspe in azione per preparare le spiagge all’estate - corrierebologna : Covid, in Romagna ruspe in azione per preparare le spiagge all’estate -