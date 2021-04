Rosanna Bonelli | Ero Diavola | la ragazza del Palio di Siena

Advertising

Sefosse stata ad Ankara al posto di Ursula von der Leyen , probabilmente sul sofà avrebbe fatto sedere Erdogan . Perché questa indomita signora che vive in una villa a Vagliagli, nel ...Sin da bambina aveva un sogno nel cassetto: quello di poter disputare il Palio di Siena in sella a un destriero. E a volte i desideri si avverano, tanto che non soloriesce a gareggiare negli anni '50 del '900, ma in quel secolo agguanta anche un altro record: l unica amazzone a correre in Piazza del Campo in tutto il 1900. E in parte, questo, lo ..."Nel 1957 ho rotto il soffitto di cristallo. I fantini maschi mi ignoravano, io non li temevo. Mi buttarono giù dopo un giro e mezzo. Fui ingaggiata grazie ai produttori del film con Gassman. Il mio v ...