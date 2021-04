Roma-Bologna diretta live 0-0 | Mirante salva il risultato sulla conclusione di Soriano

Advertising

pisto_gol : Punti raccolti nelle ultime 16gg: Inter 41 Atalanta 36 Juventus 35 Napoli 32 Lazio 31 Milan 29 Roma 27 GENOA 25 H… - callmegoodlife : RT @ssimon1900: I tifosi della 'squadracornomedellaccitta' hanno commentato la vittoria della Lazio dicendo che è fortunata. Mi sto a vede… - giovannicoviel1 : RT @ssimon1900: I tifosi della 'squadracornomedellaccitta' hanno commentato la vittoria della Lazio dicendo che è fortunata. Mi sto a vede… - PagineRomaniste : 24’ - Squillo di Villar dalla distanza. Skorupski però para in due tempi Roma-Bologna 0-0 #ASRoma #RomaBologna #SerieA - ssimon1900 : I tifosi della 'squadracornomedellaccitta' hanno commentato la vittoria della Lazio dicendo che è fortunata. Mi sto… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Bologna

L'episodio chiave del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/21: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l'arbitro Guida L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH In ...Ai primi posti Milano,. L'indice si basa su 20 indicatori elaborati dall'Institute for Entrepreneurship and Competitiveness della Liuc Quali territori sono stati capaci negli ultimi anni di creare l'...Risultati della 30/a giornata del campionato di Calcio di serie A A Benevento: Benevento-Sassuolo domani ore 20.45 A Firenze: Fiorentina-Atalanta ore 20.45 A Milano: Inter-Cagliari 1-0 A Torino: Juven ...Dopo il bel successo nell'andata dei quarti di finale di Europa League in casa dell'Ajax, la Roma prova a risollevarsi in campionato ospitando il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Come di consueto, Vocegi ...