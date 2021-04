Prima dose di vaccino per Giulio Berruti e scatta la polemica (Di domenica 11 aprile 2021) C’è un bel po’ di confusione sui vaccini e la foto di Giulio Berruti che riceve la Prima dose ha fatto scattare l’ennesima polemica. Ogni Regione tenta l’organizzazione migliore, non tutte ci riescono ma non c’è dubbio che le persone anziane e i soggetti fragili debbano avere la precedenza. Ci sono poi le categorie più a rischio di contagio Covid ma anche su questo c’è poca chiarezza, ci sono scelte che pochi condividono. Giulio Berruti invita a vaccinarsi senza paura, questo il senso del suo posto, della foto in cui mostra il pollice su, sereno nel ricevere la Prima dose di vaccino. Berruti ha 36 anni, in molti si sono chiesti perché abbia già fatto il vaccino mentre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 11 aprile 2021) C’è un bel po’ di confusione sui vaccini e la foto diche riceve laha fattore l’ennesima. Ogni Regione tenta l’organizzazione migliore, non tutte ci riescono ma non c’è dubbio che le persone anziane e i soggetti fragili debbano avere la precedenza. Ci sono poi le categorie più a rischio di contagio Covid ma anche su questo c’è poca chiarezza, ci sono scelte che pochi condividono.invita a vaccinarsi senza paura, questo il senso del suo posto, della foto in cui mostra il pollice su, sereno nel ricevere ladiha 36 anni, in molti si sono chiesti perché abbia già fatto ilmentre ...

