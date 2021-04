Olesya Rostova ha mentito sul suo rapimento? Il duro retroscena da Barbara d’Urso (Di domenica 11 aprile 2021) Olesya Rostova ha mentito riguardo il suo rapimento? A lanciare questa pesante accusa – che metterebbe in dubbio la credibilità del programma russo che ha portato il caso in tv – è stato il conduttore Roman. L’uomo, in diretta a Domenica Live, ha svelato di essere il conduttore del reality show che ha lanciato proprio Olesya Rostova. Un reality composto da 15 ragazze giovanissime “disposte a tutto per raggiungere la fama” seguite sul web 24 ore su 24. Roman ha raccontato a Barbara d’Urso che quando Olesya Rostova ha fatto il provino per il reality show non ha mai menzionato il rapimento e l’orfanotrofio. “Lei continuava a parlare dei suoi genitori, continuava a raccontare che lei ha in realtà una ... Leggi su biccy (Di domenica 11 aprile 2021)hariguardo il suo? A lanciare questa pesante accusa – che metterebbe in dubbio la credibilità del programma russo che ha portato il caso in tv – è stato il conduttore Roman. L’uomo, in diretta a Domenica Live, ha svelato di essere il conduttore del reality show che ha lanciato proprio. Un reality composto da 15 ragazze giovanissime “disposte a tutto per raggiungere la fama” seguite sul web 24 ore su 24. Roman ha raccontato ache quandoha fatto il provino per il reality show non ha mai menzionato ile l’orfanotrofio. “Lei continuava a parlare dei suoi genitori, continuava a raccontare che lei ha in realtà una ...

