Masters 1000 Montecarlo 2021 oggi: ordine di gioco, programma, orari, tv, streaming delle partite (Di domenica 11 aprile 2021) Un pesantissimo alone aleggia sulle teste dei giocatori teoricamente impegnati oggi al Masters 1000 di Montecarlo per la giornata conclusiva delle qualificazioni, con quattro italiani impegnati, e per due match che fanno parte del tabellone principale (Goffin-Cilic e Thompson-Paire). La minaccia importante, infatti, è quella della pioggia, prevista in maniera continuativa e implacabile sia per tutta la giornata di oggi che per quella di domani: un problema dunque estremamente rilevante per l'organizzazione del torneo, quest'anno di scena a porte chiuse a causa dell'attuale emergenza sanitaria. Se Giove Pluvio dovesse lasciare qualche margine, allora ci sarebbe la possibilità di vedere Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Stefano Travaglia e Thomas Fabbiano a caccia di

