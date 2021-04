M5S, Casaleggio: “Trasformazione in partito non è strada giusta” (Di domenica 11 aprile 2021) L’ipotesi di trasformare il M5s in un partito tradizionale “non è la strada giusta”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, a in ‘Mezz’ora in più’ su Raitre. “Pensare a un’organizzazione di questo tipo è pensare a un’organizzazione dell’altro secolo, una cosa che non è più di attualità. Forse oggi non sono più di attualità nemmeno i movimenti, per come sono stati strutturati 10 anni fa. Oggi si parla di una Platform Society, di un nuovo modo di interagire sulle singole battaglie per dare modo alle persone che voglio impegnarsi o voglio dare il proprio contributo civico”. “Penso – ha aggiuntp – che ci sia un grande dibattito su tante tematiche politiche come è giusto che ci sia. Altra questione è entrare nel merito delle regole, come per esempio mettere in difficoltà finanziaria ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) L’ipotesi di trasformare il M5s in untradizionale “non è la”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione Rousseau, Davide, a in ‘Mezz’ora in più’ su Raitre. “Pensare a un’organizzazione di questo tipo è pensare a un’organizzazione dell’altro secolo, una cosa che non è più di attualità. Forse oggi non sono più di attualità nemmeno i movimenti, per come sono stati strutturati 10 anni fa. Oggi si parla di una Platform Society, di un nuovo modo di interagire sulle singole battaglie per dare modo alle persone che voglio impegnarsi o voglio dare il proprio contributo civico”. “Penso – ha aggiuntp – che ci sia un grande dibattito su tante tematiche politiche come è giusto che ci sia. Altra questione è entrare nel merito delle regole, come per esempio mettere in difficoltà finanziaria ...

