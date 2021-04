“LOL: Chi ride è fuori”: guerra di nervi all’ultima risata (Di domenica 11 aprile 2021) Titolo: LOL: Chi ride è fuori Regia: Alessio Pollacci Genere: Reality, commedia Durata: circa 30’ per 6 episodi Concorrenti: Caterina Guzzanti, Frank Matano, Elio, Lillo, Katia Follesa, Angelo Pintus, Ciro e Fru di The Jackal, Michela Giraud, Luca Ravenna Giudici: Fedez e Mara Maionchi Programmazione: Amazon Prime Video Valutazione IMDB: 8.1/10 L’incubo peggiore per ogni comico al mondo è quello di esibirsi di fronte ad un pubblico freddo ed impassibile alle sue battute. Che sia su un palco teatrale, in un film o in uno sketch televisivo, la risata è il fine ultimo che, in un modo o nell’altro va sempre raggiunto, ma cosa succederebbe se proprio questa diventasse l’elemento da evitare al fine vincere un importante montepremi da devolvere in beneficienza? Attorno a tale interrogativo Amazon ha creato il reality show “LOL: Chi ... Leggi su bergamonews (Di domenica 11 aprile 2021) Titolo: LOL: ChiRegia: Alessio Pollacci Genere: Reality, commedia Durata: circa 30’ per 6 episodi Concorrenti: Caterina Guzzanti, Frank Matano, Elio, Lillo, Katia Follesa, Angelo Pintus, Ciro e Fru di The Jackal, Michela Giraud, Luca Ravenna Giudici: Fedez e Mara Maionchi Programmazione: Amazon Prime Video Valutazione IMDB: 8.1/10 L’incubo peggiore per ogni comico al mondo è quello di esibirsi di fronte ad un pubblico freddo ed impassibile alle sue battute. Che sia su un palco teatrale, in un film o in uno sketch televisivo, laè il fine ultimo che, in un modo o nell’altro va sempre raggiunto, ma cosa succederebbe se proprio questa diventasse l’elemento da evitare al fine vincere un importante montepremi da devolvere in beneficienza? Attorno a tale interrogativo Amazon ha creato il reality show “LOL: Chi ...

Advertising

marciocapatonda : Cara @PrimeVideoIT sogno una nuova edizione di #LOL che chiamerei OLO (only laugh once) con Sgarbi, Salvini, Mughin… - Corriere : «LOL...»: siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere invece per niente - pisto_gol : Raimondo Vianello mi diceva che far ridere è una delle cose più difficili che ci sia. Complimenti a tutti gli autor… - DaddariosWho : RT @lightsovt: Ma chi ha deciso che son 23 gare all’anno (lol) era normale fare una pausa di 3 settimane??? - gabrieleburini : @giannattasius @acffiorentina Andrea ma che articolo avevi scritto? ?? #Lol, chi scrive è fuori #ammonito -