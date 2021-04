L’impegno del M5S per le contrade e per i percorsi pedonali delle strade periferiche (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl MoVimento 5 Stelle al comune di Benevento ha sempre mantenuto la massima attenzione nei confronti delle contrade e delle aree periferiche della città, rinnovando recentemente l’appello a dotare l’intera città di una valida ed efficace copertura di Rete, necessaria per colmare le disuguaglianze digitali che si sommano a quelle territoriali, sociali ed economiche della nostra comunità. La pandemia ha completamente rivoluzionato le modalità del lavoro e della didattica. Praticare lo smart working o usufruire della didattica a distanza, se non si risiede nel centro urbano, si trasforma in un vero e proprio fattore discriminante. Per il MoVimento 5 Stelle diventa di estrema importanza, dunque, la creazione e l’aggiornamento di una mappa digitale della città, utile a visualizzare la ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl MoVimento 5 Stelle al comune di Benevento ha sempre mantenuto la massima attenzione nei confrontiareedella città, rinnovando recentemente l’appello a dotare l’intera città di una valida ed efficace copertura di Rete, necessaria per colmare le disuguaglianze digitali che si sommano a quelle territoriali, sociali ed economiche della nostra comunità. La pandemia ha completamente rivoluzionato le modalità del lavoro e della didattica. Praticare lo smart working o usufruire della didattica a distanza, se non si risiede nel centro urbano, si trasforma in un vero e proprio fattore discriminante. Per il MoVimento 5 Stelle diventa di estrema importanza, dunque, la creazione e l’aggiornamento di una mappa digitale della città, utile a visualizzare la ...

