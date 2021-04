Juventus Genoa streaming | dove vedere il match | no Rojadirecta

(Di domenica 11 aprile 2021)– Oggi alle 15.00 a Torino, lasfida ildi Ballardini. Pirlo riproporrà Szczesny tra i pali, mentre la retroguardia sarà composta da Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Danilo. Si va verso una maglia dal 1? per Kulusevski come esterno di centrocampo: Morata affiancherà ancora Ronaldo, Dybala verso la panchina. A centrocampo Arthur è leggermente favorito su Rabiot per affiancare Bentancur, confermatissimo Chiesa., le formazioni(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo.(3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Rovella, Badelj, Zajc, Zappacosta; Scamacca, ...

C'è un dato negativo che accomuna, avversarie nella trentesima giornata di Serie A. Entrambe fino a questo momento hanno lasciato per strada dieci punti non riuscendo a gestire situazioni di vantaggio in partita. E ...Dove vedereLA PARTITA Morata e CR7 sì, Dybala no: probabili Juve -La gara tra, in programma all'Allianz Stadium di Torino domenica 11 aprile alle ore 15 e ...Rovella? "E' un ragazzo diverso, ha un'intelligenza superiore alla media. Non patirà lo Stadium oggi, da giocatore del Genoa ma di proprietà della Juventus, e non lo soffrirà in futuro quando lo vivrà ...LIVE Alle 15 Juventus-Genoa: Dybala dalla panchina, giocano Morata e Kulusevski La squadra di Pirlo non può sbagliare dopo la vittoria del Milan, quella di Ballardini a caccia di un risultato di prest ...