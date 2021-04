Inter Cagliari | Sensi sostituisce Barella Non era titolare da sette mesi

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 aprile 2021) Antonio Conte deve fare a meno di Nicolòcontro ilma ritrova Stefano: di nuovodopo il calvario di questa stagione Stefanooggi con ogni probabilità partirà danella sfida contro il: il centrocampista sembra rinato anche grazie alla Nazionale ed oggi potrebbe ritornare in campo dal 1?, come non accadeva da. Il Corriere dello Sport ripercorre la stagione travagliata dell’ex Sassuolo: non partiva dal 1? dal 30mbre, dalla trasferta di Benevento. Conte lo schiererà al posto di, squalificato. L'articolo proviene da Calcio News 24.