Hockey prato | A1 2021 | risultati e classifiche Doppia vittoria per un HC Bra devastante

(Di domenica 11 aprile 2021) Uno show assoluto per la squadra che ovviamente è la netta favorita per ladello scudetto. Due partite in due giorni, due vittorie, con addirittura tredici gol segnati: HC Branel campionato di Serie A1 disu. Andiamo a rivivere idi questa due giorni e leaggiornate della manifestazione. Serie A1 Maschile – Girone A: sabato 10 aprile– 7a giornata ANDATA HT Bologna-HC Bra 1-8 (Sanasi – BOL; Koshelenko 7, Chiesa – BRA) HC Bondeno-HP Valchisone 3-2 (Gardenas 3, BON; Ughetto, Green – VAL) CUS Padova-Bonomi 2-2 (Sacco 2 – PAD; Sozzi, Pons – BON) UHC Adige-Città del Tricolore 1-4 (Rizwan – ADI; Capellini 2, Caruso, Garrone – TRI) Serie A1 Maschile – Girone B: sabato 10 aprile ...

... anche se di una provincia diversa) e gli attuali Grandi Fiumi (LEGGI ARTICOLO) , con sede a Rovigo proprio al Gabrielli nel campo di hockey prato adiacente, prima della scissione. Se Palazzo Nodari ......B tra RRD Grosseto e Viareggio. La gara d'andata si disputerà domenica 2 maggio alle 18 in Versilia, il ritorno domenica 9 maggio alle 17,30 in via Mercurio. La vincente farà compagnia a,...Uno show assoluto per la squadra che ovviamente è la netta favorita per la vittoria dello scudetto. Due partite in due giorni, due vittorie, con addirittura tredici gol segnati: HC Bra devastante nel ...