Fillippo morto | il principe Andrea | “La regina sente un vuoto enorme | noi figli vicini a lei per darle sostegno” – Video

(Di domenica 11 aprile 2021) LaElisabetta ha confidato aidi sentire “un” dopo la morte del consorte, ilFilippo. È quanto ha riferito il, terzogenito della coppia. Il duca di York ha rivelato i sentimenti della madre dopo aver partecipato alla messa domenicale alla cappella di Windsor assieme ad altri membri della famiglia reale. “La, come ciascuno sa, è una persona incredibilmente stoica“, ha sottolineatodopo aver presenziato con altri esponenti della Royal Family alla liturgia domenicale celebrata in memoria del padre Filippo nella cappella di Tutti i Santi, nel castello di Windsor. E tuttavia, in queste ore, non nasconde il proprio lato umano “descrivendo l’...

Advertising

MatteoMarchini5 : Fillippo morto, il principe Andrea: “La regina sente un vuoto enorme, noi figli vicini a lei per darle sostegno” –… - ilfattovideo : Fillippo morto, il principe Andrea: “La regina sente un vuoto enorme, noi figli vicini a lei per darle sostegno” –… - bangtanxsmiles : raga ma è morto fillippo?? - RitaM_Nuzzone : RT @novasocialnews: Addio al principe Fillippo: il marito di Elisabetta è morto a 99 anni #PrincePhilip #principefilippo - Mistereco2 : RT @eziomauro: Addio al principe Fillippo: il marito di Elisabetta è morto a 99 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Fillippo morto

Il Fatto Quotidiano

Il principe Filippo è. Aveva 99 anni. Il marito della regina Elisabetta è deceduto "pacificamente" tra le stanze del ... Abbiamo selezionato cinque discussi episodi della vita ditratti ...Il ricordo di Enrico Franceschini Per oltre sessant'anniè stato l'ombra discreta e onnipresente della regina. "Il primo uomo di cui si è innamorata e l'ultimo", come ha scritto un biografo. ...La cultura italiana sarà protagonista non solo con Pinocchio: in programma focus sulle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri con ... “Deux” di Filippo Meneghetti , “Favolacce” di ...Ad affermarlo è il figlio Andrea, terzogenito di Elisabetta II e Filippo di Edimburgo, dopo aver presenziato con altri esponenti della famiglia reale alla liturgia domenicale celebrata in memoria del ...