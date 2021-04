Europei calcio 2020, Frongia sicuro: “Pubblico presente all’Olimpico” (Di domenica 11 aprile 2021) ROMA – La Formula E ha “riacceso la speranza” per i grandi eventi a Roma, “ora ci vuole anche coraggio” in vista degli Europei di calcio. Ne è convinto l’assessore allo Sport di Roma, Daniele Frongia, che riveste anche il ruolo di commissario del Governo per la rassegna continentale itinerante al via l’11 giugno, con la partita inaugurale in programma proprio allo stadio Olimpico. Il nodo resta la presenza dei tifosi sugli spalti, come richiesto dalla Uefa. Il Governo nei giorni scorsi ha offerto la propria disponibilità chiedendo al Comitato tecnico-scientifico di individuare le migliori soluzioni che possano consentire l’ingresso del pubblico allo stadio. Cts che sembrerebbe però orientato sulla linea della prudenza. Leggi su dire (Di domenica 11 aprile 2021) ROMA – La Formula E ha “riacceso la speranza” per i grandi eventi a Roma, “ora ci vuole anche coraggio” in vista degli Europei di calcio. Ne è convinto l’assessore allo Sport di Roma, Daniele Frongia, che riveste anche il ruolo di commissario del Governo per la rassegna continentale itinerante al via l’11 giugno, con la partita inaugurale in programma proprio allo stadio Olimpico. Il nodo resta la presenza dei tifosi sugli spalti, come richiesto dalla Uefa. Il Governo nei giorni scorsi ha offerto la propria disponibilità chiedendo al Comitato tecnico-scientifico di individuare le migliori soluzioni che possano consentire l’ingresso del pubblico allo stadio. Cts che sembrerebbe però orientato sulla linea della prudenza.

