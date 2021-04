Ecuador | seggi aperti per il secondo turno delle elezioni presidenziali

Advertising

EcuadorOggi : #ElezioniEcuador2021 ??? Tra un'ora in #Ecuador apriranno i seggi per il ballottaggio presidenziale tra @ecuarauz (s… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecuador seggi

Rai News

Il Consiglio nazionale elettorale (Cne) dell'ha ufficializzato la notte scorsa che, sulla base dei risultati delle elezioni del 7 ...per un nuovo scrutinio di voti in una trentina didelle ...Hanno vinto e quella vittoria è ciò che ci permette di dire che c'è stata una rottura in. ... Con appena il 20 per cento dei, sarebbe obbligato ad accordarsi con le altre forze che ...Domenica 11 aprile si vota in Ecuador e Perù, mentre a causa della pandemia sono state rinviate le elezioni in Cile previste per lo stesso giorno ...