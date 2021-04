Dalla carbonara alle patate perfette: la cucina è una questione di scienza (Di domenica 11 aprile 2021) Bando ai trucchi magici e alle mille opinioni di amici e parenti: anche in cucina è tutta una questione di scienza e relativo metodo. Sì, perché ogni alimento e ingrediente ha una sua precisa composizione molecolare, che può essere valorizzata al meglio con procedimenti e temperature ad hoc. Partendo proprio da questo presupposto, a spiegarci come ottenere la carbonara perfetta (provare per credere) ma anche le migliori patate arrosto, salsa di pomodoro e così via, è Dario Bressanini, professore universitario di chimica, saggista e divulgatore scientifico. Sul suo canale YouTube, che conta oltre mezzo milione di iscritti, Bressanini pubblica tutorial per ricette e preparazioni a regola d’arte (alcune pillole le trovate nella gallery sopra), video informativi su truffe e bufale alimentari, ma anche esperimenti e dimostrazioni scientifiche (tra cui una sull’arte del temperare il cioccolato per “sciogliere” la diatriba scoppiata tra i pasticceri Ernst Knam e Iginio Massari). Tra i suoi numerosi libri a tema food ricordiamo Le bugie nel carrello. Le leggende e i trucchi del marketing sul cibo che compriamo (Chiarelettere, 2013) e La scienza delle verdure. La chimica del pomodoro e della cipolla (Gribaudo, 2019). Leggi su vanityfair (Di domenica 11 aprile 2021) Bando ai trucchi magici e alle mille opinioni di amici e parenti: anche in cucina è tutta una questione di scienza e relativo metodo. Sì, perché ogni alimento e ingrediente ha una sua precisa composizione molecolare, che può essere valorizzata al meglio con procedimenti e temperature ad hoc. Partendo proprio da questo presupposto, a spiegarci come ottenere la carbonara perfetta (provare per credere) ma anche le migliori patate arrosto, salsa di pomodoro e così via, è Dario Bressanini, professore universitario di chimica, saggista e divulgatore scientifico. Sul suo canale YouTube, che conta oltre mezzo milione di iscritti, Bressanini pubblica tutorial per ricette e preparazioni a regola d’arte (alcune pillole le trovate nella gallery sopra), video informativi su truffe e bufale alimentari, ma anche esperimenti e dimostrazioni scientifiche (tra cui una sull’arte del temperare il cioccolato per “sciogliere” la diatriba scoppiata tra i pasticceri Ernst Knam e Iginio Massari). Tra i suoi numerosi libri a tema food ricordiamo Le bugie nel carrello. Le leggende e i trucchi del marketing sul cibo che compriamo (Chiarelettere, 2013) e La scienza delle verdure. La chimica del pomodoro e della cipolla (Gribaudo, 2019).

