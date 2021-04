Covid Veneto, oggi 871 contagi e 28 morti: bollettino 11 aprile (Di domenica 11 aprile 2021) Sono 871 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 11 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 28 morti, che portano il totale a 10.941 dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. Gli attuali positivi sono 31.807, con un calo di 728 unità. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) Sono 871 ida coronavirus in, 11, secondo i dati deldella Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 28, che portano il totale a 10.941 dall’inizio dell’epidemia di-19. Gli attuali positivi sono 31.807, con un calo di 728 unità. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

