Covid Sardegna | oggi 369 contagi e 4 morti | bollettino 11 aprile

Sono 369 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 11 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 4 morti, che portano il totale a 1.265 dall'inizio dell'epidemia di Covid-19. Gli attuali positivi sono 17.081, con un aumento di 287 unità.

