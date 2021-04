Corrado Tedeschi: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figli, Instagram (Di domenica 11 aprile 2021) Avanti un altro! Pura di sera da questa sera, domenica 11 aprile, sbarca su Canale 5 in prima serata. Due le squadre che si sfideranno, quella del GFVIP e quella degli Opinionisti. Tra gli ospiti Roberto Giacobbo e Corrado Tedeschi. Corrado Tedeschi: chi è, età, carriera Corrado Tedeschi è nato a Livorno il 20 luglio del 1952 ed è un noto conduttore e attore. Dopo aver tentato di diventare calciatore, ha iniziato a studiare da attore e si è diplomato all’accademia del teatro Stabile di Genova. Intanto, ha lavorato anche come animatore e presentatore in radio e televisioni privati liguri, fino a quando non ha vinto il concorso della Rai 1 “Un volto per gli anni 80”. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro: ha condotto diverse serate e ha continuato a lavorare in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 aprile 2021) Avanti un altro! Pura di sera da questa sera, domenica 11 aprile, sbarca su Canale 5 in prima serata. Due le squadre che si sfideranno, quella del GFVIP e quella degli Opinionisti. Tra gli ospiti Roberto Giacobbo e: chi è, età,è nato a Livorno il 20 luglio del 1952 ed è un noto conduttore e attore. Dopo aver tentato di diventare calciatore, ha iniziato a studiare da attore e si è diplomato all’accademia del teatro Stabile di Genova. Intanto, ha lavorato anche come animatore e presentatore in radio e televisioni privati liguri, fino a quando non ha vinto il concorso della Rai 1 “Un volto per gli anni 80”. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro: ha condotto diverse serate e ha continuato a lavorare in ...

Advertising

CorriereCitta : Corrado Tedeschi: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figli, Instagram #corradotedeschi #avantiunaltro - fanIfanit : RT @CinguettaTV: Oggi torna in prima serata #AVANTIUNALTRO due squadre si sfidano #GFVIP vs #OPINIONISTI, ospiti Roberto Giacobbo e Corrado… - CinguettaTV : RT @CinguettaTV: Oggi torna in prima serata #AVANTIUNALTRO due squadre si sfidano #GFVIP vs #OPINIONISTI, ospiti Roberto Giacobbo e Corrado… - zazoomblog : Corrado Tedeschi chi sono i figli Camilla e Jacopo Tedeschi - #Corrado #Tedeschi #figli #Camilla - CinguettaTV : Oggi torna in prima serata #AVANTIUNALTRO due squadre si sfidano #GFVIP vs #OPINIONISTI, ospiti Roberto Giacobbo e… -