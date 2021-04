Capo Pentagono Austin a Tel Aviv per discutere nucleare Iran (Di domenica 11 aprile 2021) Il segretario americano alla Difesa Lloyd Austin è arrivato oggi in Israele per discutere del dossier del nucleare Iraniano, si tratta della prima visita del Capo del Pentagono dell'amministrazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 aprile 2021) Il segretario americano alla Difesa Lloydè arrivato oggi in Israele perdel dossier deliano, si tratta della prima visita deldeldell'amministrazione ...

Advertising

bolartur : RT @Lantidiplomatic: Praticamente New York Times e Washington Post pubblicano documenti del Pentagono in cui emerge che l'attuale CAPO DELL… - giuaddo99 : RT @Lantidiplomatic: Praticamente New York Times e Washington Post pubblicano documenti del Pentagono in cui emerge che l'attuale CAPO DELL… - _fiorucci : RT @Lantidiplomatic: Praticamente New York Times e Washington Post pubblicano documenti del Pentagono in cui emerge che l'attuale CAPO DELL… - e_cavagna : RT @Lantidiplomatic: Praticamente New York Times e Washington Post pubblicano documenti del Pentagono in cui emerge che l'attuale CAPO DELL… - Falcerossa : RT @Lantidiplomatic: Praticamente New York Times e Washington Post pubblicano documenti del Pentagono in cui emerge che l'attuale CAPO DELL… -

Ultime Notizie dalla rete : Capo Pentagono Capo Pentagono Austin a Tel Aviv per discutere nucleare Iran Il segretario americano alla Difesa Lloyd Austin è arrivato oggi in Israele per discutere del dossier del nucleare iraniano, si tratta della prima visita del capo del Pentagono dell'amministrazione Biden a Tel Aviv. La visita di due giorni arriva mentre sono ripresi i colloqui per ripristinare l'accordo sul nucleare iraniano del 2015 a Vienna. Austin è ...

Difesa: capo Pentagono in Israele, previsti incontri con Netanyahu e Gantz Gerusalemme, 11 apr 10:47 - Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, è atterrato oggi in Israele. Si tratta della prima visita di alto livello in Medio Oriente...

Afghanistan: visita a sorpresa del capo del Pentagono Agenzia ANSA Difesa: capo Pentagono in Israele, previsti incontri con Netanyahu e Gantz Si tratta della prima visita di alto livello in Medio Oriente da parte del capo del Pentagono da quanto il presidente Usa, Joe Biden, si è insediato alla Casa Bianca il 20 gennaio scorso. Austin, ...

Il Pentagono torna in Europa. Il viaggio di Austin tra Germania, Nato e Uk Il secondo viaggio all'estero del capo del Pentagono Lloyd Austin toccherà alcuni dossier delicati lasciati dall'amministrazione Trump ...

Il segretario americano alla Difesa Lloyd Austin è arrivato oggi in Israele per discutere del dossier del nucleare iraniano, si tratta della prima visita deldeldell'amministrazione Biden a Tel Aviv. La visita di due giorni arriva mentre sono ripresi i colloqui per ripristinare l'accordo sul nucleare iraniano del 2015 a Vienna. Austin è ...Gerusalemme, 11 apr 10:47 - Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, è atterrato oggi in Israele. Si tratta della prima visita di alto livello in Medio Oriente...Si tratta della prima visita di alto livello in Medio Oriente da parte del capo del Pentagono da quanto il presidente Usa, Joe Biden, si è insediato alla Casa Bianca il 20 gennaio scorso. Austin, ...Il secondo viaggio all'estero del capo del Pentagono Lloyd Austin toccherà alcuni dossier delicati lasciati dall'amministrazione Trump ...