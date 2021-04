Cagliari, Rugani non si arrende: «Crediamoci, non è finita» (Di domenica 11 aprile 2021) Daniele Rugani non si arrende in vista della lotta per restare in Serie A e suona la carica per il Cagliari Il Cagliari incassa un’ulteriore sconfitta nella partita di oggi contro l’Inter. I rossoblù escono a testa bassa da San Siro, guardando con un occhio di riguardo la classifica dove, i punti, risultano essere ancora troppo pochi per perseguire l’obiettivo salvezza. Il difensore Daniele Rugani reagisce alla débâcle contro i nerazzurri e sprona i suoi compagni attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale, accompagnato dalla frase: «Senza paura, senza rimpianti. Crediamoci, non è ancora finita. #forzaCasteddu». Senza paura, senza rimpianti.Crediamoci, non è ancora finita.#forzaCasteddu pic.twitter.com/2QlEcoMmpE — ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Danielenon siin vista della lotta per restare in Serie A e suona la carica per ilIlincassa un’ulteriore sconfitta nella partita di oggi contro l’Inter. I rossoblù escono a testa bassa da San Siro, guardando con un occhio di riguardo la classifica dove, i punti, risultano essere ancora troppo pochi per perseguire l’obiettivo salvezza. Il difensore Danielereagisce alla débâcle contro i nerazzurri e sprona i suoi compagni attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale, accompagnato dalla frase: «Senza paura, senza rimpianti., non è ancora. #forzaCasteddu». Senza paura, senza rimpianti., non è ancora.#forzaCasteddu pic.twitter.com/2QlEcoMmpE — ...

NovelloBaldoni : @Stefy_1987 L'unica soddisfazione è per Rugani che ha schifato Bologna e ha preferito Cagliari!Amerà il mare... - Fuser10314370 : Sinceramente non mi spiego il Cagliari in questa situazione. Cioè: Asamoah, Rugani, Godin, Naingollan, Joao Pedro,… - MoyraFCInter : Dentro Simeone e fiori Rugani Cagliari tenta il tutto x tutto #InterCagliari - BausciaCafe : Nk - Ultimo cambio per i buoni, entra DD33 al posto di Darmian. Simeone per Rugani nel Cagliari - A_Bazzu : Ma rugani non era quello che volevano tutte le squadre europee sopra dai 50 Mln in su? Com’è che sta al Cagliari? #InterCagliari -