Berlusconi ricoverato? Impensabile incontro in ospedale | con chi si trova faccia a faccia | lo scherzo del destino

Nel pomeriggio di ieri, sabato 10 aprile, la notizia: Emilio Fede ricoverato e in gravi condizioni, il fisico provato. Prima le voci sulla reinfezione da Covid, poi la smentita dell'ex direttore: prima parla di un incidente domestico, poi riferisce di essere stato travolto da un'auto. Insomma, Fede sarebbe stato investito: non è in pericolo di vita ma se l'è vista bruttissima. Resta un piccolo mistero su cosa gli sia accaduto, con le differenti versioni discordanti. Ma tant'è, Emilio Fede è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Lo stesso ospedale dove è ricoverato Silvio Berlusconi, ormai da cinque giorni per un nuovo giro di quelli che vengono definiti "controlli di routine". E insomma, Fede e Berlusconi si sono ritrovati in ...

