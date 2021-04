Armi e droga sul litorale romano: l’attività di prevenzione e repressione non si ferma. Ecco tutte le operazioni (Di domenica 11 aprile 2021) Nelle ultime ore è avvenuta un’intensa attività di prevenzione e repressione dei reati su tutto il territorio di competenza da parte dei Carabinieri di Ostia. Le principali azioni di prevenzione e contrasto hanno interessato il consumo e la compravendita di sostanze stupefacenti. Armi e droga sul litorale Per primo è stato controllato un giovanissimo, il quale era solito trascorrere le sue giornate a passeggio nella zona di Ostia Levante. Il ragazzo, appena 18enne, è stato trovato dai militari in possesso di oltre 60 grammi di hashish, già suddivisi in 53 dosi, nonché della somma contante di circa 200 euro, proveniente dall’attività di spaccio. La successiva perquisizione effettuata ell’abitazione del giovane pusher, ha consentito di rinvenire alcune dosi della stessa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 aprile 2021) Nelle ultime ore è avvenuta un’intensa attività didei reati su tutto il territorio di competenza da parte dei Carabinieri di Ostia. Le principali azioni die contrasto hanno interessato il consumo e la compravendita di sostanze stupefacenti.sulPer primo è stato controllato un giovanissimo, il quale era solito trascorrere le sue giornate a passeggio nella zona di Ostia Levante. Il ragazzo, appena 18enne, è stato trovato dai militari in possesso di oltre 60 grammi di hashish, già suddivisi in 53 dosi, nonché della somma contante di circa 200 euro, proveniente daldi spaccio. La successiva perquisizione effettuata ell’abitazione del giovane pusher, ha consentito di rinvenire alcune dosi della stessa ...

