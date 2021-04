The Witcher 3: il cosplay di Ciri di Likeassassin è il più bello di sempre – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 10 aprile 2021) Likeassassin ci propone un nuovo cosplay di Ciri, co-protagonista di The Witcher 3: si tratta del più bello di sempre?. Il mondo del cosplay non rinuncia ai propri sempreverdi. A cosa ci riferiamo? A quei cosplay che anche dopo anni non passano mai di moda e continuano ad essere apprezzati dagli appassionati di videogiochi e non solo. In questo specifico caso, facciamo riferimento alla recente fotografia condivisa dalla nota cosplayer Likeassassin, che ci propone il proprio cosplay di Ciri, da The Witcher 3. Come potete vedere voi stessi, è probabilmente il migliore di sempre. Likeassassin è una nota ... Leggi su helpmetech (Di sabato 10 aprile 2021)ci propone un nuovodi, co-protagonista di The3: si tratta del piùdi?. Il mondo delnon rinuncia ai propriverdi. A cosa ci riferiamo? A queiche anche dopo anni non passano mai di moda e continuano ad essere apprezzati dagli appassionati di videogiochi e non solo. In questo specifico caso, facciamo riferimento alla recente fotografia condivisa dalla notaer, che ci propone il propriodi, da The3. Come potete vedere voi stessi, è probabilmente il migliore diè una nota ...

Advertising

NetflixIT : Un po’ di notizie che vale sempre la pena ricordare: ??Lucifer: i nuovi episodi escono il 28 maggio ??Che fine ha fa… - witcherafy : il nick è riferito a the witcher che amo immensamente quindi “witcher” e in più ci ho aggiunto parte del mio nome “… - wasilewskylove : sto guardando the witcher e niente sono innamorata di Geralt - fraywood : stasera finisco il rewatch di the witcher così domani posso ricominciare - HedaStormborn_ : Non so più cosa vedere, penso di aver visto di tutto e di più di serie tv e ora non so più che vedere. Certo se us… -