Tempesta d'amore, anticipazioni 10 aprile: un colpo al cuore (Di sabato 10 aprile 2021) A Tempesta d'amore, nel corso della puntata di oggi, sabato 10 aprile, il pubblico di Rete 4 vivrà momenti di grande tensione e paura legati al personaggio di Werner, come annunciano le anticipazioni. L'imprenditore, in ginocchio dopo l'incendio che ha distrutto le auto d'epoca destinate al raduno, è stato costretto a mettere in vendita le sue quote del Fürstenhof e quelle del figlio Robert per risarcire tutti i danni. Dopo aver accolto la proposta di acquisto di Christoph che però si è dovuto tirare indietro a causa delle minacce di Selina, Werner ha trovato un acquirente molto affidabile e serio e ha formalizzato con il notaio l'operazione. Poco dopo, però, ha scoperto che il nuovo proprietario dell'hotel è andato via in fretta e furia dopo aver incontrato Ariane. A quel punto, il Saalfeld ha intuito ci fosse ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 10 aprile 2021) Ad', nel corso della puntata di oggi, sabato 10, il pubblico di Rete 4 vivrà momenti di grande tensione e paura legati al personaggio di Werner, come annunciano le. L'imprenditore, in ginocchio dopo l'incendio che ha distrutto le auto d'epoca destinate al raduno, è stato costretto a mettere in vendita le sue quote del Fürstenhof e quelle del figlio Robert per risarcire tutti i danni. Dopo aver accolto la proposta di acquisto di Christoph che però si è dovuto tirare indietro a causa delle minacce di Selina, Werner ha trovato un acquirente molto affidabile e serio e ha formalizzato con il notaio l'operazione. Poco dopo, però, ha scoperto che il nuovo proprietario dell'hotel è andato via in fretta e furia dopo aver incontrato Ariane. A quel punto, il Saalfeld ha intuito ci fosse ...

