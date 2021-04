Serie A, Spezia-Crotone è un ottovolante di emozioni: 3-2 il finale (Di sabato 10 aprile 2021) Un ottovolante di emozioni nell’anticipo di Serie A Spezia-Crotone. Gli ospiti vanno in vantaggio due volte e vengono puntualmente ripresi dai padroni di casa capaci di non arrendersi mai al parziale imposto dai calabresi. La rete definitiva della vittoria arriva in pieno recupero (goal di Erlic): sono tre punti fondamentali per i bianconeri nella corsa salvezza. Vincenzo Italiano, adesso, è a +10 dalla zona rossa. Serse Cosmi sempre più condannato alla Serie B. Serie A, Spezia-Crotone: la partita Il primo approccio di gara sorride allo Spezia di Vincenzo Italiano che prende il centro del ring. Ma è il Crotone di Serse Cosmi a pungere: al 12? Benali si presenta in area di rigore e calcia in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Undinell’anticipo di. Gli ospiti vanno in vantaggio due volte e vengono puntualmente ripresi dai padroni di casa capaci di non arrendersi mai al parziale imposto dai calabresi. La rete definitiva della vittoria arriva in pieno recupero (goal di Erlic): sono tre punti fondamentali per i bianconeri nella corsa salvezza. Vincenzo Italiano, adesso, è a +10 dalla zona rossa. Serse Cosmi sempre più condannato allaB.A,: la partita Il primo approccio di gara sorride allodi Vincenzo Italiano che prende il centro del ring. Ma è ildi Serse Cosmi a pungere: al 12? Benali si presenta in area di rigore e calcia in ...

Advertising

OptaPaolo : 32 - Lo #Spezia ha ottenuto 32 punti in questo campionato: l'ultima squadra al suo esordio assoluto in Serie A ad a… - Gazzetta_it : Gol! Spezia - Crotone 0-1, rete di Simy (CRO) - OptaPaolo : 3 - Questa é la terza volta che il Milan non effettua nemmeno un tiro nello specchio in un primo tempo di questa Se… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Spezia-Crotone 3-2, decide un gol di Erlic al 92' - fcin1908it : Serie A, Spezia-Crotone 3-2: rimonta in extremis per la squadra di Italiano -