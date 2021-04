Premi Oscar 2021 | i magnifici 8 candidati come Miglior Film e dove vederli in streaming

Leggi su amica

(Di sabato 10 aprile 2021) Siete pronte per laNight, la 93ma Notte degli, di certo la più “unica” di sempre? Cosa accadrà durante la cerimonia in presenza a Los Angeles, lo scopriremo la notte tra il 25 e il 26 aprile. Si parla anche di una location londinese. Il direttore artistico/regista della serata è Steven Soderbergh. Intanto qui trovate tutte le nomination: attori, attrici, registi, sceneggiatori, costumisti, etc etc…, la categoria più importante: ialTutti importanti. Tutti stellari. Ma mai quanto inella categoria principale. Che resta sempre la stessa, anno dopo anno: quella del. Quest’anno sono in gara in 8: Mank, Judas and the Black Messiah, ...