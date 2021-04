LIVE Italia-Inghilterra 3-17, Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: le azzurre si sbloccano meritatamente (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – La formazione dell’Italia – Il programma del match 40? Splendida difesa da parte di Furlan, Magatti e Sillari! Veramente un grande lavoro di tamponamento quello effettuato dalle azzurre. 39? La mischia organizzata non è favorevole all’Italia e l’Inghilterra prova a costruire un contrattacco. 37? Rowland è fredda e non sbaglia: le Rose Rosse ritrovano nuovamente il doppio break di vantaggio. 36? In avanti di Gai che regala la punizione all’Inghilterra: possibilità di tornare a più quattordici. 35? Sillari centra i pali! Tre punti meritati per le azzurre! 34? Cartellino giallo per Scarratt che placca alle spalle Furlan e lascia la sua squadra in inferiorità numerica per dieci minuti. ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match – La formazione dell’– Il programma del match 40? Splendida difesa da parte di Furlan, Magatti e Sillari! Veramente un grande lavoro di tamponamento quello effettuato dalle. 39? La mischia organizzata non è favorevole all’e l’prova a costruire un contrattacco. 37? Rowland è fredda e non sbaglia: le Rose Rosse ritrovano nuovamente il doppio break di vantaggio. 36? In avanti di Gai che regala la punizione all’: possibilità di tornare a più quattordici. 35? Sillari centra i pali! Tre punti meritati per le! 34? Cartellino giallo per Scarratt che placca alle spalle Furlan e lascia la sua squadra in inferiorità numerica per dieci minuti. ...

UNICEF_Italia : “Buongiorno vita” il titolo del nuovo singolo del nostro Goodwill Ambassador @ilveroUltimo, e dell’evento in stream… - manu_etoile : RT @SkyTG24: #Covid19, le notizie di oggi. In Italia vaccinato 38,7% over 80, al 68% la prima dose. LIVE - Italia_Notizie : Giornalisti intercettati, Nancy Porsia a FqMillenniuM Live: “Non avevo informazioni inedite su ong, forse cercavano… - khh_italia : ( 2021.04.10 ) BIG Naughty X KYEJEOL LIVE? si esibisce con 'Frank Ocean', 'Sigh', 'Bravo' e una canzone ancora non… - SkyTG24 : #Covid19, le notizie di oggi. In Italia vaccinato 38,7% over 80, al 68% la prima dose. LIVE -