Legge Zan, contro Giorgia Meloni anche un video fake che la fa sembrare omofoba (Di sabato 10 aprile 2021) Il montaggio è divertente, il messaggio sulla Legge Zan può essere devastante visto che il tentativo è di gettarla, come al solito, sull'omofobia, mettendo "al centro" Giorgia Meloni. Ieri sera, a Propaganda Live, è andata in scena la solita rubrica del regista Alessio Marzilli, che monta ad arte le interviste dei personaggi politici tagliando domande e risposte in modo da far risultare espressioni buffe dei protagonisti, che in realtà non si sono mai viste nelle varie interviste. L'altra sera la "vittima" era Giorgia Meloni, e fin qui, viva la satira. Il problema è che il tema era troppo delicato per far ridere davvero giocando su un falso, utilizzando peraltro una risata della stessa leader di Fratelli d'Italia che non aveva nulla a che fare con trans, gay e lesbiche. La Legge Zan, ...

