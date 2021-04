Lazio, la moglie di Simone Inzaghi ricoverata in ospedale: le condizioni di Gaia Lucariello (Di sabato 10 aprile 2021) La moglie di Simone Inzaghi è stata ricoverata in ospedale: Gaia Lucariello era stata colpita dal Coronavirus nei giorni scorsi, così come lo stesso allenatore della Lazio. La donna si trova attualmente allo Spallanzani di Roma in seguito all’emergere di una forte tosse. In un’intervista al Messaggero Gaia Lucariello aveva messo in guardia sulla pericolosità del Coronavirus: “Sto male. Mi sto curando come se stessi in ospedale. Cortisone, eparina. È molto peggio di quello che si pensa. Guai a chi dice che è una semplice influenza. Come lo abbiamo preso? Non ne ho assolutamente idea, siamo sempre stati attentissimi”. De Rossi agli amici: “ho avuto paura, non è un Covid da curare a casa” FOTO L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 aprile 2021) Ladiè statainera stata colpita dal Coronavirus nei giorni scorsi, così come lo stesso allenatore della. La donna si trova attualmente allo Spallanzani di Roma in seguito all’emergere di una forte tosse. In un’intervista al Messaggeroaveva messo in guardia sulla pericolosità del Coronavirus: “Sto male. Mi sto curando come se stessi in. Cortisone, eparina. È molto peggio di quello che si pensa. Guai a chi dice che è una semplice influenza. Come lo abbiamo preso? Non ne ho assolutamente idea, siamo sempre stati attentissimi”. De Rossi agli amici: “ho avuto paura, non è un Covid da curare a casa” FOTO L'articolo ...

Advertising

Gazzetta_it : La moglie di #SimoneInzaghi ricoverata allo Spallanzani: si teme una polmonite legata al Covid #GaiaLucariello… - CalcioWeb : La moglie di #SimoneInzaghi è stata ricoverata: le condizioni di #GaiaLucariello - infoitsport : Covid-19 Lazio, Gaia Lucariello: moglie di Inzaghi ricoverata allo Spallanzani di Roma - bornjuventino : RT @sportmediaset: Lazio: la moglie di #Inzaghi ricoverata in ospedale per il Covid. #SportMediaset - Marylena_88 : RT @sportmediaset: Lazio: la moglie di #Inzaghi ricoverata in ospedale per il Covid. #SportMediaset -