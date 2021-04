Indonesia, almeno 6 morti dopo il terremoto a Java (Di sabato 10 aprile 2021) E' di sei morti il primo bilancio delle vittime causate dal sisma di 6.0 che ha scosso l'isola di Java in Indonesia. Lo annuncia la protezione civile di Jakarta. Un'altra persona risulta ferita ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 aprile 2021) E' di seiil primo bilancio delle vittime causate dal sisma di 6.0 che ha scosso l'isola diin. Lo annuncia la protezione civile di Jakarta. Un'altra persona risulta ferita ...

