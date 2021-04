Advertising

TV7Benevento : Gregoretti: legale parte civile, 'trattenuti a bordo dove c'era la disperazione dei migranti'... - fisco24_info : Caso Gregoretti, nuova udienza a Catania: Salvini in aula per assistere alla nuova udienza preliminare. E' accompag… -

Ultime Notizie dalla rete : Gregoretti legale

SardiniaPost

Read More Flash Caso, Salvini a Catania per nuova udienza 10 Aprile 2021 E' arrivato all'... Floyd , George , george floyd ,, medico , perizia , polizia , ucciso da polizia , Usa - - ......dello sbarco da navedi 131 migranti nel luglio del 2019 ad Augusta, nel Siracusano. L'ex ministro Salvini è presente nell'aula bunker del carcere di Bicocca assistito dal suo, l'...Il place of safety, il luogo sicuro di attracco che Matteo Salvini, in qualità di ministro dell’Interno, si rifiutò di concedere. Nella requisitoria finale, l’accusa della procura di Palermo ruota tut ...legale di parte civile per Legambiente. L'avvocata parla poi delle "sofferenze dei migranti ammassati sulla nave Gregoretti". "Erano sedici i minori a bordo - dice -tra cui bimbi piccolissimi".