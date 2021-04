Giornalista ucciso ad Atene | sparati almeno 17 colpi

(Di sabato 10 aprile 2021) (Adnkronos) – Si concentra su quanto riferito da due testimoni l’indagine della polizia greca sull’assassinio di Giorgior Karaivaz, ilieri in un agguato sotto casa in pieno giorno ad. I due hanno visto fuggire i due killer a bordo di una piccola motocicletta, forse uno scooter. La persona alla guida indossava il casco, quella dietro una giacca militare e aveva la mascherina. Intanto, è stato confermato che è stata usata una pistola, una 9 mm, con un silenziatore. I testimoni hanno detto che il killer ha sparato alprima dalla moto poi è sceso ed ha continuato a sparare. Sono stati17, sette dei quali hanno raggiunto Karaivaz, Si ritiene che i due avessero seguito la vittima dalla redazione della televisione ...

ATENE, 10 APR Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha chiesto una "soluzione rapida" nelle indagini sull'omicidio del giornalista d'inchiesta Giorgos Karaivaz, ucciso ieri fuori dalla sua casa in un agguato compiuto da due sconosciuti a bordo di una moto. Mitsotakis ha convocato il suo ministro responsabile delle ... (Adnkronos) - Si concentra su quanto riferito da due testimoni l'indagine della polizia greca sull'assassinio di Giorgior Karaivaz, il giornalista ucciso ieri in un agguato sotto casa in pieno giorno ...