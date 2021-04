Gasperini: “La Fiorentina è una squadra di valore. Campionato? Ancora è lunga, adesso sfide importanti non decisive” (Di sabato 10 aprile 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: “La Fiorentina è una buona squadra, non è riuscita a rispettare le aspettative, ma così come altre squadre. Molte sono state coinvolte nella zona bassa, ma sono squadre di valore. Le gare con la Fiorentina sono sempre state difficili, in questo anno e mezzo hanno pagato le aspettative, ma hanno valore”. Sulle diffide per Romero e Freuler: “La Fiorentina non è meno importante rispetto alle altre squadre. Non credo si possano fare i calcoli”. Sul Campionato: “Ci sono Ancora diverse sfida da affrontare, il Campionato è lungo ed è davvero ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la. Queste le sue dichiarazioni: “Laè una buona, non è riuscita a rispettare le aspettative, ma così come altre squadre. Molte sono state coinvolte nella zona bassa, ma sono squadre di. Le gare con lasono sempre state difficili, in questo anno e mezzo hanno pagato le aspettative, ma hanno”. Sulle diffide per Romero e Freuler: “Lanon è meno importante rispetto alle altre squadre. Non credo si possano fare i calcoli”. Sul: “Ci sonodiverse sfida da affrontare, ilè lungo ed è davvero ...

