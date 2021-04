Ascolti Tv 9 aprile: Canzone Segreta cala ma vince. Bonolis (r) regge, Iene sul podio, poi Nuzzi e Crozza. Bene Zoro, Traviata meglio di TitoloV (Di sabato 10 aprile 2021) Ascolti, trend: Rimane maggioritario il pubblico di Serena Rossi, fa Bene anche la replica di Bonolis e, soprattutto, dietro Le Iene, Gianluigi Nuzzi. Crozza paga un po’ l’assenza, Bene Zoro, sorprende in positivo la scelta di Franco Di Mare Archiviata Pasqua, in servizio Maurizio Crozza, chiuso per flop Titolo Quinto, venerdì 9 aprile nella giornata della dipartita di Filippo di Edimburgo, alla sera si è riproposta la sfida standard (o quasi) tra le generaliste: su Rai1 La Canzone Segreta, su Canale5 un’altra replica di Ciao Darwin, su Rai2 c’erano i telefilm Ncis e Clarice, e poi c’era la sfida tra Gianluigi Nuzzi, Le Iene, Diego Bianchi, con Franco ... Leggi su tvzoom (Di sabato 10 aprile 2021), trend: Rimane maggioritario il pubblico di Serena Rossi, faanche la replica die, soprattutto, dietro Le, Gianluigipaga un po’ l’assenza,, sorprende in positivo la scelta di Franco Di Mare Archiviata Pasqua, in servizio Maurizio, chiuso per flop Titolo Quinto, venerdì 9nella giornata della dipartita di Filippo di Edimburgo, alla sera si è riproposta la sfida standard (o quasi) tra le generaliste: su Rai1 La, su Canale5 un’altra replica di Ciao Darwin, su Rai2 c’erano i telefilm Ncis e Clarice, e poi c’era la sfida tra Gianluigi, Le, Diego Bianchi, con Franco ...

