Amici 20 | Deddy scoppia in lacrime sul letto di Rosa | poi svela il motivo

(Di sabato 10 aprile 2021)sdraiato suldella fidanzataDi Grazia non riesce a trattenere le, il cantantepoi cosa l’ha fatto commuovere La scorsa settimanaDi Grazia è stata eliminata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

pontrandolfo72 : RT @Cristinasaliu: Deddy: MA SE FACCIO ANCORA UN PASSO IN AVANTI CADO AHAHAHA?????? AHAHAH #AMICI #Amici2020 #deddy - gioia_marzolla : RT @stitchdideddy: ho il magone ?? #amici #amici20 #amici21 #deddy @sonodeddy @RosaDiGrazia1 - giselleintonaco : Samuele e Giulia andrebbero valorizzati di più. Aka con l'estensione vocale che ha cantando determinati brani spac… - GiuObsession : Altro che palestra...ahahahah #amici #deddy - Evelin05508022 : @thalia56275330 @VGfvip @lolaaesangio Certo! Ma non puoi negare che Deddy è stato sottovalutato da tutti i compagni… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Deddy

ad2o sente la mancanza della sua fidanzata Rosa , eliminata in un drammatico ballottaggio contro di lui nell'ultima puntata del talent show. I giorni passano e la sua assenza inizia a ...20, il concorrente non trattiene le lacrime: 'Ma che mi ha fatto',sente la mancanza di Rosa Non sono giorni facili, questi, per. Il cantante della squadra di Rudy Zerbi e ...Deddy sdraiato sul letto della fidanzata Rosa Di Grazia non riesce a trattenere le lacrime, il cantante svela poi cosa l'ha fatto commuovere.Nel daytime di Amici 20 andato in onda venerdì 9 aprile su Italia 1 il cantante Deddy ha vissuto un momento di sconforto a causa della forte mancanza della fidanzata Rosa, eliminata al ballottaggio pr ...