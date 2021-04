Zaki ‘uno di noi’? Buon voto, ma solo se avrà delle conseguenze (Di venerdì 9 aprile 2021) BOLOGNA – Nella sede dell’Università di Parma c’è uno speciale totem: conteggia e ricorda da quanti giorni Patrick Zaki è in carcere in Egitto. Con l’accusa di aver pubblicato su Facebook “false voci e false notizie che mirano a turbare la pace”, lo studente dell’Università di Bologna è recluso dall’8 febbraio del 2020. La sua ‘causa’ tiene ancora banco in Italia: dopo Bologna, la ‘sua’ città, centinaia di Comuni gli hanno conferito la cittadinanza onoraria, hanno esposto striscioni, e si sono moltiplicate le iniziative per la sua liberazione. Una lunga stagione di impegno ‘da remoto’ che il Covid non ha fermato. Leggi su dire (Di venerdì 9 aprile 2021) BOLOGNA – Nella sede dell’Università di Parma c’è uno speciale totem: conteggia e ricorda da quanti giorni Patrick Zaki è in carcere in Egitto. Con l’accusa di aver pubblicato su Facebook “false voci e false notizie che mirano a turbare la pace”, lo studente dell’Università di Bologna è recluso dall’8 febbraio del 2020. La sua ‘causa’ tiene ancora banco in Italia: dopo Bologna, la ‘sua’ città, centinaia di Comuni gli hanno conferito la cittadinanza onoraria, hanno esposto striscioni, e si sono moltiplicate le iniziative per la sua liberazione. Una lunga stagione di impegno ‘da remoto’ che il Covid non ha fermato.

