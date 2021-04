Usa, Pfizer chiede alla Fda l'ok all'uso del vaccino su ragazzi 12 - 15 anni (Di venerdì 9 aprile 2021) La Pfizer ha presentato richiesta alla Fda, l'ente statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti farmaceutici, per l'autorizzazione all'uso di emergenza del proprio vaccino contro il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 aprile 2021) Laha presentato richiestaFda, l'ente statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti farmaceutici, per l'autorizzazione all'uso di emergenza del propriocontro il ...

Advertising

NastiDavide : @GiacomoGorini A maggior ragione non si può puntare tutto solo sui vaccini a meno che non sei gli usa che hanno pfi… - cdghietta : RT @fanpage: #Pfizer chiede autorizzazione negli USA per il vaccino a 12-15enni - fanpage : #Pfizer chiede autorizzazione negli USA per il vaccino a 12-15enni - askanews_ita : #Pfizer chiede in Usa l’autorizzazione sull’uso del vaccino per i 12-15enni - andreavaliani2 : @lorepregliasco @leonardocarella Perchè questa differenza tra moderna e pfizer? Alla fine sono piuttosto simili e provenienti dagli USA -