Ultime Notizie Roma del 09-04-2021 ore 08:10 (Di venerdì 9 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale venerdì 9 Aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio la disponibilità di vaccini non è calata Non ho dubbio sul fatto che gli obiettivi vengono raggiunti lo ha detto il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi rivedendo l’obiettivo di vaccinare entro aprile tutti gli ho trattenuta in tempo un po’ vedendolo tipo di vaccinare entro aprile tutti gli ottantenni e gran parte degli over 75 bacchettando I furbetti del vaccino con che coscienza la gente salta la lista sapendo di lasciare esposte al rischio di morte persone fragili sulla copertura vaccinale delle fasce a rischio ci sarà una direttiva di figliuolo e i parametri su queste categorie serviranno per decidere le riaperture perché L’obiettivo è riaprire insicurezza nelle prossime settimane ed è possibile considerare le misure anche prima del 30 aprile dove contagi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 aprile 2021)dailynews radiogiornale venerdì 9 Aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio la disponibilità di vaccini non è calata Non ho dubbio sul fatto che gli obiettivi vengono raggiunti lo ha detto il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi rivedendo l’obiettivo di vaccinare entro aprile tutti gli ho trattenuta in tempo un po’ vedendolo tipo di vaccinare entro aprile tutti gli ottantenni e gran parte degli over 75 bacchettando I furbetti del vaccino con che coscienza la gente salta la lista sapendo di lasciare esposte al rischio di morte persone fragili sulla copertura vaccinale delle fasce a rischio ci sarà una direttiva di figliuolo e i parametri su queste categorie serviranno per decidere le riaperture perché L’obiettivo è riaprire insicurezza nelle prossime settimane ed è possibile considerare le misure anche prima del 30 aprile dove contagi ...

