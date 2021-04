Serie C, rinviata Juve Stabia-Catanzaro. Il comunicato (Di venerdì 9 aprile 2021) Juve Stabia-Catanzaro, gara della 35a giornata di Serie C, è saltata, portando a sei il numero delle gare rinviate per questo turno. Questo il comunicato della Lega Pro: RINVIO GARA – 16a GIORNATA DI RITORNO GARA Juve Stabia – Catanzaro DELL’11 APRILE 2021 (Gir. “C”) Preso atto dell’istanza presentata dalla società Catanzaro ai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica, la Lega dispone che la gara Juve Stabia-Catanzaro, in programma domenica 11 aprile 2021, venga posticipata a MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021, Stadio “Romeo Menti”, Castellammare di ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 aprile 2021), gara della 35a giornata diC, è saltata, portando a sei il numero delle gare rinviate per questo turno. Questo ildella Lega Pro: RINVIO GARA – 16a GIORNATA DI RITORNO GARADELL’11 APRILE 2021 (Gir. “C”) Preso atto dell’istanza presentata dalla societàai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica, la Lega dispone che la gara, in programma domenica 11 aprile 2021, venga posticipata a MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021, Stadio “Romeo Menti”, Castellammare di ...

