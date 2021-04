Serie C-Girone C, Palermo-Vibonese: ecco chi arbitrerà il match del “Renzo Barbera” (Di venerdì 9 aprile 2021) Sarà Marco Emmanuele di Pisa l’arbitro di Palermo-Vibonese.Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto e Gianluca Matera di Lecce; quarto uomo ufficiale Maria Marotta di Sapri. La gara, valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, è in programma sabato 10 aprile 2021 alle ore 15 allo Stadio "Renzo Barbera". Leggi su mediagol (Di venerdì 9 aprile 2021) Sarà Marco Emmanuele di Pisa l’arbitro di.Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto e Gianluca Matera di Lecce; quarto uomo ufficiale Maria Marotta di Sapri. La gara, valida per la trentacinquesima giornata del campionato diC-C, è in programma sabato 10 aprile 2021 alle ore 15 allo Stadio "".

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Tennis, il debutto in C è ad un passo AREZZO - Le ragazze del Tennis Giotto sono pronte al debutto in serie C. La prima squadra femminile del circolo aretino romperà il ghiaccio domenica 11 aprile ...così la gara inaugurale del girone ...

Casarano, partitella in famiglia al 'Capozza' Mister Nevio Orlandi, in vista del derby Casarano - Fidelis Andria, match - clou della 25esima giornata di Serie D girone H, non lascia nulla al caso.

Serie A, la classifica del girone di ritorno Sky Sport Basket, attesa per il derby tra il Pescara e l'Unibasket Lanciano Si chiude con la quinta giornata il girone di andata del campionato di Serie C Gold Abruzzo-Marche-Lazio, con la Pescara Basket che andrà a far visita all'Unibasket Lanciano per un derby abruzzese ...

Serie B, il programma della 33ª giornata LECCE – La Lega B ha reso noti date e orari delle sfide del quattordicesimo turno del girone di ritorno che si disputeranno ... il calendario completo della 33ª giornata di campionato di Serie B che ...

