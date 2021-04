Quando finisce la zona arancione a Roma e nel Lazio, ecco quando potrebbe tornare la zona gialla: i dati del 9 aprile 2021 (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Lazio resta in zona arancione ancora per un’altra settimana. La conferma è arrivata dall’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, che ai microfoni della trasmissione ‘TimeLine’ su SkyTg24 ha spiegato che per la Regione non ci sarà nessun cambiamento di “colore”. L’Rt è in calo, si è attestato a 0.9, ma resta alta la pressione sugli ospedali. Leggi anche: Il Lazio resta in zona arancione, lo conferma D’Amato: ‘Resta alta la pressione sugli ospedali’ Lazio in zona arancione: i dati aggiornati Stando ai dati dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali aggiornati all’8 aprile, nel Lazio la percentuale dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 aprile 2021) Ilresta inancora per un’altra settimana. La conferma è arrivata dall’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, che ai microfoni della trasmissione ‘TimeLine’ su SkyTg24 ha spiegato che per la Regione non ci sarà nessun cambiamento di “colore”. L’Rt è in calo, si è attestato a 0.9, ma resta alta la pressione sugli ospedali. Leggi anche: Ilresta in, lo conferma D’Amato: ‘Resta alta la pressione sugli ospedali’in: iaggiornati Stando aidell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali aggiornati all’8, nella percentuale dei ...

