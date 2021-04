“Prendo la pala e ti sotterro”, insulti razzisti e botte a un migrante che non volevano pagare: sei agricoltori arrestati a Catanzaro (Di venerdì 9 aprile 2021) “Ti ammazzo, ti ammazzo”, “ora Prendo una pala e ti metto sotto terra”, “bastardo negro, ti ammazziamo”. Un migrante, originario del Gambia, aveva chiesto solamente di essere pagato per le giornate di lavoro presso un’azienda agricola di Badolato, in provincia di Catanzaro. Tanto è bastato per riportare un trauma cranico e toraco-addominale con una prognosi di 7 giorni. È stato aggredito e picchiato per oltre un’ora dal suo datore di lavoro e da altre cinque persone finite stamattina agli arresti domiciliari. Si tratta di Giuseppe Gallelli, suo figlio Patrizio Gallelli, Vincenzo Ermocida, Massimiliano Garretta, Claudio Pupo e Stefano Ventura. Per la Procura di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri, e per il gip Gabriella Logozzo non ci sono dubbi che Alhagie Krubally sia stato vittima di un’aggressione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) “Ti ammazzo, ti ammazzo”, “oraunae ti metto sotto terra”, “bastardo negro, ti ammazziamo”. Un, originario del Gambia, aveva chiesto solamente di essere pagato per le giornate di lavoro presso un’azienda agricola di Badolato, in provincia di. Tanto è bastato per riportare un trauma cranico e toraco-addominale con una prognosi di 7 giorni. È stato aggredito e picchiato per oltre un’ora dal suo datore di lavoro e da altre cinque persone finite stamattina agli arresti domiciliari. Si tratta di Giuseppe Gallelli, suo figlio Patrizio Gallelli, Vincenzo Ermocida, Massimiliano Garretta, Claudio Pupo e Stefano Ventura. Per la Procura di, guidata da Nicola Gratteri, e per il gip Gabriella Logozzo non ci sono dubbi che Alhagie Krubally sia stato vittima di un’aggressione ...

