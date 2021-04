Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “Voglio variare il mio piano tattico. In Nazionale ci si carica a vicenda” (Di venerdì 9 aprile 2021) Pronto alla sfida. Quest’annata la stiamo vivendo un po’ tutti con incertezza e timori, la pandemia ha costretto a cambiare le proprie abitudini e ogni situazione va calibrata per non avere delle ripercussioni. Gregorio Paltrinieri si sta avvicinando all’appuntamento più atteso, quello delle Olimpiadi di Tokyo, con ambizione e serenità. Greg è consapevole delle difficoltà che lo attendono ma, come al solito, per lui tutto questo equivale all’aria che respira. Pensare di imporsi nella rassegna a Cinque Cerchi negli 800/1500 stile libero e in acque libere è qualcosa di molto complicato, ma l’azzurro sta lavorando in questa chiave per trasformare il proprio sogno in realtà. Gli Assoluti di Riccione sono stati una tappa per verificare la propria condizione. Nella piscina romagnola Paltrinieri ha fatto suoi gli 800 e i 1500 sl con crono che ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Pronto alla sfida. Quest’annata la stiamo vivendo un po’ tutti con incertezza e timori, la pandemia ha costretto a cambiare le proprie abitudini e ogni situazione va calibrata per non avere delle ripercussioni.si sta avvicinando all’appuntamento più atteso, quello delle Olimpiadi di Tokyo, con ambizione e serenità. Greg è consapevole delle difficoltà che lo attendono ma, come al solito, per lui tutto questo equivale all’aria che respira. Pensare di imporsi nella rassegna a Cinque Cerchi negli 800/1500 stile libero e in acque libere è qualcosa di molto complicato, ma l’azzurro sta lavorando in questa chiave per trasformare il proprio sogno in realtà. Gli Assoluti di Riccione sono stati una tappa per verificare la propria condizione. Nella piscina romagnolaha fatto suoi gli 800 e i 1500 sl con crono che ...

Advertising

alinatede : RT @Nuotomania: Questionedistile - #Senzacategoria #DeTullio Questione di fratelli baresi: Luca De Tullio e Marco De Tullio: l’uno dietro G… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #DeTullio Questione di fratelli baresi: Luca De Tullio e Marco De Tullio: l’uno… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #AlessandroMiressi #AndreaVergani Nuoto, Assoluti di Riccione. Il pagellone: chi sal… - Gianluca_023 : RT @Coninews: Greg & Simo ??????????? Già qualificati per le Olimpiadi nei 1500 sl, con il carpigiano in possesso del pass anche per la 10 k… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AlessandroMiressi #AndreaVergani Nuoto, Assoluti 2021. Il pagellone: Razzetti entra nel club d… -