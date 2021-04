Nell’Oro bianco un futuro per i soggetti fragili VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Eboli (Sa) – C’è una ragazza madre, persone con problemi di disagio psichico ed anche un ex detenuto che ha scontato la sua pena nel gruppo “fragile” individuato da Rete Solidale per il corso di formazione professionale “Addetto alla lavorazione lattiero-casearia” presentato questa mattina, presso l’azienda strumentale Improsta di Eboli che ospiterà la parte pratica. Il corso prevede, infatti, prima la formazione teorica di 350 ore e poi la pratica nel laboratorio caseario con la speranza di costruire una persone che, per diversi motivi, sono svantaggiati. Alla conferenza ha preso parte il parlamentare del PD Piero De Luca, il presidente dell’azienda Improsta (di proprietà della Regione Campania) Luca Sgroia ed Antonello Di Cerbo che con la fondazione Casa Amica e Rete Solidale ha realizzato l’iniziativa, che si inserisce in un ...